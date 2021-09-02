AK parti bitti bitiyor denilirken, Şamil Tayyar'dan sürpriz seçim tahmini!
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçimlerde dar bölge sisteminin uygulanması halinde Cumhur İttifakı'nın gelecek seçimlerde 400 milletvekili kazanabileceğini söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçim barajlarının indirilmesi üzerinde dar bölge seçim sistemi konusunda flaş bir iddiada bulundu.
MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 7 seçim barajı açıklamasını Twitter'dan değerlendiren Şamil Tayyar, dar bölge seçim sisteminin gelmesiyle Cumhur İttifakı'nın gelecek seçimlerde 400 milletvekili kazanabileceğini iddia etti.
AK Partili Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"İttifak mekanizması yüzde 10 seçim barajını fiilen ortadan kaldırdı. Barajın 7’ye indirilmek istenmesi önemli bir aşama. Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı 400’e çıkabilir Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir."