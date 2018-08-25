AK Parti binasına saldıran zanlı gözaltında!

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, 18 Ağustos'ta Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Işıklar Mahallesi Saraçoğlu Sokak'ta bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binası ile eski MHP Mahmudiye ilçe başkanlarından Hakan Altuğ'a ait iş yerinin camlarını taşla kırdığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Y'yi (36) yakaladı. M.Y, emniyetteki sorgusunun adından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.