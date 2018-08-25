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AK Parti binasına saldıran zanlı gözaltında!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki AK Parti binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:46
AK Parti binasına saldıran zanlı gözaltında!

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, 18 Ağustos'ta Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi Işıklar Mahallesi Saraçoğlu Sokak'ta bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binası ile eski MHP Mahmudiye ilçe başkanlarından Hakan Altuğ'a ait iş yerinin camlarını taşla kırdığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Y'yi (36) yakaladı. M.Y, emniyetteki sorgusunun adından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:46
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