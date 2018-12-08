AK Parti Bilecik ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bilecik belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Bozüyük belediye başkan adayı, AK Parti Gülpazarı belediye başkan adayı, AK Parti Osmaneli belediye başkan adayı, İnhisar AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Söğüt belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Bilecik ilçeleri belediye başkan adayıları...

Bilecik belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Ağrı'da Savcı Sayan ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Bilecik belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Hatay da var. AK Parti Bilecik belediye başkan adayı Nihat Can oldu. AK Parti'nin Bilecik ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

MHP'nin Bilecik ilçe başkanlarından bazıları açıklandı İşte MHP Bilecik ilçe başkan adayları:

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Er

Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli

Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan Özden

Bilecik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Selim Yağcı % 39.7

MHP adayı Hüseyin Şensoy % 30.4

CHP adayı Sungur Turan % 27.8

Bozüyük 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39

MHP % 36

CHP % 20

BBP % 2

Gölpazarı 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 45

AK Parti % 44

MHP % 8

İnhisar 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 46

AK Parti % 44

CHP % 7

Osmaneli 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 39

MHP % 36

CHP % 21

SP % 1

Söğüt 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 44

AK Parti % 40

CHP % 9

SP % 4

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

AK Parti Bilecik Milletvekili

Selim Yağcı

CHP Bilecik Milletvekili

Yaşar Tüzün

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?