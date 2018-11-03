AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu belgeleri

AK Parti yerel seçim 2019 için aday adaylık sürecini başlatıyor. AK Parti belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklar için başvuru takvimini açıkladı. Peki AK Parti belediye başkan adayı başvuru evrakları neler? AK Parti yerel seçim adayları başvuru şartları…

AK Parti belediye başkanlık seçimleri için istenilen belgeler neler?

1- Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi Adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak),

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde),

4- Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

5- Başvuru aidatı dekontu (İlgili İl/İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak ve dekont üzerinde aday adaylığı başvuru ücreti olduğu bilgisi yer alacaktır).

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.

AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar? AK Parti belediye başkan adayları 2019