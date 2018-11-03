0553 313 94 23
impression

AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu belgeleri

AK Parti yerel seçim 2019 için aday adaylık sürecini başlatıyor. AK Parti belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklar için başvuru takvimini açıkladı. Peki AK Parti belediye başkan adayı başvuru evrakları neler? AK Parti yerel seçim adayları başvuru şartları…

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:39
AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu belgeleri

AK Parti yerel seçim 2019 için aday adaylık sürecini başlatıyor. AK Parti belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi aday adayı olmak için başvuruda bulunacaklar için başvuru takvimini açıkladı. Peki AK Parti belediye başkan adayı başvuru evrakları neler? AK Parti yerel seçim adayları başvuru şartları…

AK Parti belediye başkanlık seçimleri için istenilen belgeler neler? 

1-  Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi Adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden)

2- Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak),

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde),

4-  Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

5- Başvuru aidatı dekontu (İlgili İl/İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak ve dekont üzerinde aday adaylığı başvuru ücreti olduğu bilgisi yer alacaktır).

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.

AK Parti belediye başkan adayı başvuru ücreti ne kadar? AK Parti belediye başkan adayları 2019

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:39
  1. Ak Parti Belediye Başkan adaylık ücreti ne kadar?
  2. AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu nasıl yapılır?
  3. AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu belgeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnsanı canından bezdiren bir illet
    1. İnsanı canından bezdiren bir illet
    2. Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu..
    3. Manchester United 90+2'de 3 puanı..
    4. Kocaeli'de çöp kamyonuna çarpan..
    5. Bulaşık makinesine limon koyarsanız...
    6. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    7. Terör örgütü PKK sığınağından bakın..
    8. Galatasaray Schalke maçına kilitlendi
    9. Çamaşır yıkamanın püf noktaları
    10. Galatasaray teknik direktörü Terim..
    11. AK Parti belediye başkan adaylık..
    12. Otomobil şarampole devrildi: 4 kişi..
    13. MHP'den önemli 'ittifak' mesajı!
    14. Önce liderler görüştü, sonrasında..
    15. Altıncı kattan düşen minik Zeynep..
    16. Korkmaz: Oyuncularımla gurur duyuyorum
    17. Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci..
    18. Mısır'da Rus yapımı savaş uçağı düştü!
    19. Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!
    20. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık