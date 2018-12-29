AK Parti başkan adayı, sahnede baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı açıklanan Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz, sahnede baygınlık geçirdi. Poyraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.29 Aralık 2018 Cumartesi 18:09
AK Parti aday toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve ilçe adaylarını açıklarken Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz sahnede baygınlık geçirdi.
Sahnede baygınlık geçirdi
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz, adaylık toplantısında korku dolu anlar yaşattı.
Erdoğan, İstanbul adaylarını açıklarken Çekmeköy Başkan adayı Poyraz bayıldı.
Sağlık ekipleri olay yerinde Başkan Adayı Ahmet Poyraz'a acil müdahalede bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı
Edinilen son bilgilere göre Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz'ın tansiyonu düşmesi nedeniyle bayıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz
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