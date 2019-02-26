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Ak Parti Başkan Adayı Ateş "Bodrum 31 Marttan sonra gerçek anlamda marka şehir olarak anılacak"

-“Sevdamız Bodrum” diyerek adım adım sokak sokak ilçeyi dolaşan, seçmenleri ziyaret eden Cumhur İttifakının Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr.

26 Şubat 2019 Salı 10:11
Ak Parti Başkan Adayı Ateş "Bodrum 31 Marttan sonra gerçek anlamda marka şehir olarak anılacak"

-“Sevdamız Bodrum” diyerek adım adım sokak sokak ilçeyi dolaşan, seçmenleri ziyaret eden Cumhur İttifakının Ak Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Bodrum’da değişimin şart olduğunu söyledi.


Bodrum’un kaderinin belli olacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak vatandaşa bir umut olan Dr. Tahir Ateş seçim çalışmalarına devam ediyor.


Seçim gününe kadar durmadan yorulmadan her vatandaşa ulaşmaya, her Bodrumlunun derdini dinlemek için var gücüyle çalışan Dr. Tahir Ateş, ilçedeki bazı kurumları ziyaret etti. İlk olarak AYDEM Bodrum şube Müdürlüğünü ziyaret eden Dr. Ateş daha sonra İlçe Tapu Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Buralarda yetkililerle görüşen Dr. Tahir Ateş işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet etti.


Daha sonra bir alışveriş merkezine giden Ateş, burada esnaf ve çalışanları ziyaret etti. Esnaf ve çalışanların sorun ve isteklerini dinleyen Dr. Ateş vatandaşlarla da sohbet etti.


Bodrum’un artık değişime ihtiyacı olduğunu hatta bunun şart olduğunu ifade eden Ateş, şunları söyledi “Turizmin en gözde merkezi olan Bodrum’u artık çamurdan, çukurdan, çöpten kurtaracağız. Bodrumlu artık hak ettiği hizmeti alacak. Vatandaş her yağmur yağdığında acaba evimi su basar mı? Acaba arabamı sel götürür mü? Diye endişe etmeyecek. Ben ve arkadaşlarım Bodrum’a hak ettiği değeri geri kazandırmak için var gücümüzle gece gündüz çalışacağız. Bodrum 31 Marttan sonra su baskınlarıyla değil, turizm sezonunda trafik yoğunluğuyla değil, çevre ve kirlilik sorunlarıyla değil yaşanabilir, gerçek anlamda marka şehir olarak anılacak.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:11
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