AK Parti Balıkesir Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, Balıkesir Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, ne imam hatip liselerini ne de imam hatip mezun ve mensuplarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarının kötülenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtenn Bayram, şunları kaydetti:

"İmam hatip liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış ve çirkin algıyla her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bilinmesini isteriz ki, imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

Partililer, açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunmak üzere Balıkesir Adliyesine girdi.

