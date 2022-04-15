AK Parti, Bağcılar Belediye Başkan adayını açıkladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin Bağcılar Belediye Başkan adayını duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı. Toplantıya, AK Partili meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı.
Grup toplantısında, sağlık sorunları sebebiyle belediye başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerinde görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde İl Başkanı Kabaktepe, AK Parti Grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.