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AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan İSMEK kursiyerlerine ziyaret

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy’dan İSMEK kursiyerlerine ziyaret

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait (İBB) İSMEK’e giderek kursiyerlerle buluştu. Ulusoy, aşçılık kursiyerlerinin birbirinden güzel yemeklerini de tatma imkanı buldu.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, İBB’ye ait İSMEK’i ziyaret etti. Ulusoy, ahşap boyama, bilgisayar kursu, terzilik kursu ve aşçılık kursunda eğitim gören kadınların çalışmalarını yakından inceleyip başarılar diledi. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla kapı kapı dolaşarak ziyarette bulunan Ulusoy, İSMEK’te aşçılık kursu alan kadınların birbirinden lezzetli yemeklerini de tattı. Başkan adayı Ulusoy, ziyaret sonrasında sokakta kendisini görüp selam veren çocuklara da gofret dağıttı.


Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Ulusoy, "Her günümüz muhteşem geçiyor. Bugünde Avcılarımızın kıymetli hanımefendilerinin hem görev yaptığı hem de yine eğitim aldıkları ve büyükşehir belediyemizin İSMEK kursundaydık. Yemek kültürünün farklı bir şeklini bugün tattık. Kıymetli hocalarımız, kıymetli arkadaşlarımız davet ettiler. Biz de geldik. Her şey mükemmeldi zengindi. Bizde İnşallah böyle güzel işler yaparız. Herkesin gönlünde bir hoş seda bırakırız. Benim gönlümde bugün hoş bir seda bıraktı. Bu açıdan emeği geçen bütün kardeşlerime bütün hanımefendilere bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Avcılar artık kazansın istiyorum. Sevdamız Avcılar diyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:40
  1. kültür

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