AK Parti Ankara Keçiören belediye başkan adayı 2019

AK Parti belediye başkan adaylarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimler için şuana kadar 74 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti ilçe belediye başkan adayları ise açıklanıyor. AK Parti Ankara ilçe adaylarını 1 Ocak’da açıklayacak. AK Parti Keçiören belediye başkan adayı 2019 kim? Keçiören AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı. İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları…

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla yerel seçim 2019’a birlikte girecek. AK Parti ve MHP, ittifak çerçevesinde büyük oranda belediye başkan adaylarını belirledi. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp AK Parti’nin adaylarını destekleme kararı aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanması da Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi kesin gibi. AK Parti Ankara’da Mehmet Özhaseki’yi İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile İstanbul AK Parti ilçe adayalrı 29 Aralık’ta açıklayacak. AK Parti Ankara ilçe adayları ise 1 Ocak’ta açıklanacak. Kulis bilgilerine göre, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok olacağı konuşuluyor.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok (d. 1957, Aşıkoğlu, Balâ, Ankara), Türk Avukat, Hukukçu ve siyasetçi. Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu mahallesinde 1957 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki süreçte partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999 Türkiye yerel seçimlerine Fazilet Partisi, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak giren Turgut Altınok yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte Ak Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir adaylığı yarışını kaybeden Turgut Altınok partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye Başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı. 30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştur.

Ankara yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı İbrahim Melih Gökçek % 44.9

CHP adayı Mansur Yavaş % 43.8

MHP adayı Mevlüt Karakaya 7.8

Keçiören yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

BBP % 30

CHP % 16

MHP % 7