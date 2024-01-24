AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut kimdir?

Ankara'nın Haymana ilçesinin sevilen ve başarılı belediye başkanlarından biri olan Özdemir Turgut, 1955 yılında Haymana, Yenice'de doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara'da iş hayatına adım atan Turgut, başta demir-çelik ve inşaat sektörü olmak üzere geniş bir yelpazede birçok projede yer aldı.

İş Hayatındaki Başarıları

Özdemir Turgut'un iş hayatındaki başarıları arasında özellikle demir-çelik ve inşaat sektörlerindeki projeler öne çıkmaktadır. Aynı zamanda şehir planlaması, imar çalışmaları ve içme suyu entegre tesisleri gibi alanlarda da etkili bir rol üstlenmiştir. Ansera AVM'nin yapımında da aktif bir katılım gösteren Turgut, uzun yıllar boyunca Ankara'nın çeşitli alanlarında önemli projelere imza atmıştır.

Siyasi Kariyeri

1999 yılında Anavatan Partisi'nden Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olarak siyasi kariyerine adım atan Özdemir Turgut, 2004 seçimlerinde AK Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde ise AK Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde Ankara Vakfı Üyeliği ve Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevini de başarıyla yerine getirdi.

Belediye Başkanlığı Görevi

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilen Özdemir Turgut, görevine halen devam etmektedir. Belediye başkanlığı sürecinde ilçesine birçok hizmet sunan Turgut, Haymana halkı tarafından sevgi ve destekle karşılanmaktadır.

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