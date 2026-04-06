Ağıldan çıktılar, annelerine koştular! 200 kuzunun unutulmaz anı böyle görüntülendi

Kayseri’de baharın gelişi, bu kez çiftlikte yaşanan sevimli buluşmayla kendini gösterdi. İlçede Ovaçiftliği Mahallesi’nde Sefa Akbuut’a ait çiftlikte mevsim şartları nedeniyle ağılda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ilk kez açık havada birbiriyle buluştu. Günlük beslenme dışında ayrı tutulan 200 kuzunun anneleriyle buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Ağıldan çıkarılan koyunlar, çiftlikteki görevliler tarafından açık bir alana götürüldü. Bu sırada başka bir ağılda tutulan kuzular serbest bırakıldı. Kapının açılmasıyla birlikte koşturan kuzular annelerini bulma çabasına girdi. Dron kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, sürünün çiftlik alanına girişinden kuzuların annelerini bulduğu ana kadar yaşanan hareketlilik güzel görüntüler oluşturdu.

“Ayrı bir güzellik”

İlçede besicilik yapan 3 çocuk babası Sefa Akbulut, "15 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. 250 tane küçükbaş hayvanımız var. Bunun içinden 200 tanesi doğum yaptı. Bu aşağı yukarı 1’inci ayda başlar, 4’üncü aya kadar doğum sürer. 1’inci ayda doğan kuzularımızın büyüklerini seçeriz, kurbanlık olması için besiye alırız. Geriye kalan süt kuzularını da anneleri ile meraya, yayılıma göndeririz. Bunların merada yağışların güzel olması, otların büyümesi ile bahar ayı çok güzel olur. Bunların merada anneleri ile buluşması, birbirine koşması ayrı bir zevk veriyor insana. Biz de bu mesleği sevdiğimiz için besiciliğe devam ediyoruz. Ayrı bir zevk bu, değişik bir olay. Bu insanı çok heveslendiriyor, merak uyandırıyor" diye konuştu.

“Hayvanlarımızı çok seviyoruz”

Babasına yardım eden ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi Ecrin Akbulut (11) ise “Hayvanlarımızı çok seviyoruz ve bu hayvanların bakımları ne kadar zor olsa da eğlenceli. Hayvanların annelerine kavuştuğu an bizim için de o kadar mutluluk oluyor ki daha çok böyle yayılıma götürüyoruz. Babama her zaman yardım ediyoruz. Ablalarımla birlikte koyun yayarız. Koyunlarımızı getiririz, bazen onları elimle beslerim. Hayvanlarım çok güzel; küçük kuzulardan büyük kuzulara kadar hepsi çok güzel. Bir de şöyle bir özellikleri var; insana alıştığı zaman senden kaçmıyor. Sen ona ne kadar iyi davranırsan o da sana çok iyi davranır" dedi.