Ziyaretçi akını yaşanıyor! Son 20 yıldır ilk kez bu manzara yaşanıyor

1350 rakımda konumlanan ve 22 metre yükseklikten dökülen şelale, 7 ayrı noktadan süzülen sularıyla Anadolu'nun en etkileyici doğal alanlarından biri olma özelliği taşıyor. Yağışlarla birlikte son 20 yılın en coşkun halini alan şelale, çok sayıda ziyaretçi çekmeye başladı. Obruk şelalesi olma özelliğiyle benzerlerinden ayrılan doğa harikası şelale, dökülen sularının çıkardığı yüksek ses ile de dikkat çekti. Şelalenin son yılların en yüksek akış düzeyine ulaştığını duyan doğaseverler, bölgeye akın etti. Ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, uzun zamandır şelaleyi ilk kez bu kadar coşkulu gördüklerini belirterek, tüm doğa tutkunlarını bu manzarayı yerinde görmeye davet etti.