Ziyaretçi akını yaşanıyor! Son 20 yıldır ilk kez bu manzara yaşanıyor

O Batı Asya ülkesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için BMGK'ye harekete geçme çağrısı yaptı! Rusya'da altın hamlesi! Piyasalar coştu Flaş sol kanat kararı! Beşiktaş yine Correia'ya döndü: Sola kritik müdahale Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Paul Onuachu adım adım rekora Neredeyse üfleseler düşecekti: Çürük binaya tek dokunuş Okan Buruk'tan şaşkına çeviren hamle: Jakobs dışarı Eren Elmalı içeri: İzmir'de değişim Mehmed: Fetihler Sultanı”nın yeni bölümünde neler olacak! Şok edici bir gece yaşanacak! Fıstık kabukları sanat eserine dönüştü: Öğrencilerden ‘Sıfır Atık’ dersi! 'Güvenli Gıda' artık cepte! İşte Uygulama ile ilgili detaylar!
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesindeki Sızır Şelalesi yağışların ardından son 20 yılın en güçlü akışına ulaştı.

Sivas’ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi, bu yıl yağışların ardından yıllardır görülmeyen bir görünüme kavuştu. Sızır beldesinde bulunan ve 1950'li yıllarda bir obruk çöküntüsü sonucu bugünkü formunu alan Sızır Şelalesi, son yılların en görkemli dönemini yaşıyor. Bölgedeki yoğun yağışların ardından Göksu, Kumartaş ve Ayanözü derelerinin sularıyla beslenen şelale, coştu.

1350 rakımda konumlanan ve 22 metre yükseklikten dökülen şelale, 7 ayrı noktadan süzülen sularıyla Anadolu'nun en etkileyici doğal alanlarından biri olma özelliği taşıyor. Yağışlarla birlikte son 20 yılın en coşkun halini alan şelale, çok sayıda ziyaretçi çekmeye başladı. Obruk şelalesi olma özelliğiyle benzerlerinden ayrılan doğa harikası şelale, dökülen sularının çıkardığı yüksek ses ile de dikkat çekti. Şelalenin son yılların en yüksek akış düzeyine ulaştığını duyan doğaseverler, bölgeye akın etti. Ziyaretçiler bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, uzun zamandır şelaleyi ilk kez bu kadar coşkulu gördüklerini belirterek, tüm doğa tutkunlarını bu manzarayı yerinde görmeye davet etti.

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketine dönen emekli Nafiz Köse, "Yaklaşık 30 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra köyüme döndüm. Şelaleyi ziyarete geldim. Şelalede sanırım son 10-15 yılın en şiddetli akışı oldu. Bu sene mükemmel bir kar yağdı. Yaylalarımızda yoğun yağışlar olmasından dolayı şelalemiz şu anda mükemmel akıyor. Sivas'ın yanı sıra Kayseri, Yozgat gibi yakın şehirlerdeki vatandaşlarımızın da mutlaka buraya gelip şelaleyi görmelerini isterim. Gerçekten mükemmel bir şelale" dedi.

Yozgat'ta öğretmenlik yapan Mustafa Temur ise şelaleyi yılda 2-3 kez ziyarete geldiklerini belirterek, "Farklı dönemlerde buraya gelip bakarız. Ziyaret eder, suyun debisine bakarız. Şu anda debi yükselmiş. Doğal güzelliği artmış. Gerçekten etkileyici, muazzam bir görüntüsü var. Bu coğrafyadaki insanların gerçekten gelip görmesi, bakıp, vakit geçirmesi gereken bir yer. Tüm coğrafyamızdaki insanlara gelmelerini tavsiye ederim. Biz de ailemizle geldik. Her yıl mutlaka 2-3 kez ziyaret ederiz. Suyu ilk kez bu kadar yoğun görüyorum. Gerçekten debisi çok artmış" diye konuştu.

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "du..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"
Gündem

Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!"

CHP’li belediyelerde sular durulmuyor. "Değişim" iddialarıyla koltuğa oturan CHP yönetiminin maskesi, Dubai’den gelen şok görüntüler ve gaze..
Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı
Gündem

Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal S..
Bursa’da sis bulutu şehri esir aldı! Osmangazi’de göz gözü görmüyor!
Yerel

Bursa’da sis bulutu şehri esir aldı! Osmangazi’de göz gözü görmüyor!

Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi ve çevresinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi. Kent..
Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı so..
