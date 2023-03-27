  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi

Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

Kılıçdaroğlu'nun askere 'katil' diyen danışmanı vekil oluyor!

Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız

Düştüğü seviyeye bakın... Davutoğlu'nun CHP çıkışı ağızları açık bıraktı
Gündem AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Millet İttifakı'ndan çıksa çıksa kaos çıkar
Gündem

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Millet İttifakı'ndan çıksa çıksa kaos çıkar

Yeniakit Publisher
2023-03-27 17:55:00 -
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Millet İttifakı'ndan çıksa çıksa kaos çıkar

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, altılı masada şimdiden bakanlıkların ve milletvekilliklerinin pazara döküldüğünü söyleyerek, "Millet İttifakı'ndan çıksa çıksa kaos çıkar." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin boş çıktığını söyledi.

Altılı masanın, güçlendirilmiş parlamenter sistemi değil yarı başkanlık sistemini açıkladığını dile getiren Çilez, "Aday belirleme sürecinde zikrettikleri sistemin, 'güçlendirilmiş ve dikte edilmiş Kılıçdaroğlu sistemine' dönüştüğünü hep birlikte müşahede ettik. Çünkü Sayın Yavuz Ağıralioğlu, süreci bu şekilde ifade etti. Millet İttifakı, kendi içinde zilleti yaşıyor, zilletlerinin milletimize ulaşmamasını umuyoruz." diye konuştu.

Altılı masadan milletin menfaatine, ülkenin faydasına hiçbir şeyin çıkmasının mümkün olmadığını belirten Çilez, "Şimdiden bakanlıkların, milletvekilliklerinin pazara döküldüğü, Kandil'deki PKK elebaşlarından talimatların yağdığı, HDP'nin masayı salladığı bu masadan çıksa çıksa kaos çıkar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, altılı masaya yönelik eleştirilerini hatırlatan Çilez, "İYİ Parti her sıkıştığında, Sayın Akşener'in bunaldığında, söz ve söylem geliştiremediği dönemlerde, Sayın Ağıralioğlu üzerinden milliyetçi, devletçi seçmene yönelik bir selam çakılıp durumun idaresi mi sağlanıyor veya günah mı çıkarılıyor? İYİ Parti yetkililerine sesleniyorum, durumunuz Sayın Ağıralioğlu'nun dediği gibi vahimse Sayın Akşener masadan kalktığında söylediği gibi felaketse ne işiniz var bu fitne yuvasında, kumar masasında? Koltuk sevdası için bu yapının içerisinde olmaya değer mi?" sorusunu yöneltti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23