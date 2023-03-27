AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Millet İttifakı'ndan çıksa çıksa kaos çıkar

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin boş çıktığını söyledi.

Altılı masanın, güçlendirilmiş parlamenter sistemi değil yarı başkanlık sistemini açıkladığını dile getiren Çilez, "Aday belirleme sürecinde zikrettikleri sistemin, 'güçlendirilmiş ve dikte edilmiş Kılıçdaroğlu sistemine' dönüştüğünü hep birlikte müşahede ettik. Çünkü Sayın Yavuz Ağıralioğlu, süreci bu şekilde ifade etti. Millet İttifakı, kendi içinde zilleti yaşıyor, zilletlerinin milletimize ulaşmamasını umuyoruz." diye konuştu.

Altılı masadan milletin menfaatine, ülkenin faydasına hiçbir şeyin çıkmasının mümkün olmadığını belirten Çilez, "Şimdiden bakanlıkların, milletvekilliklerinin pazara döküldüğü, Kandil'deki PKK elebaşlarından talimatların yağdığı, HDP'nin masayı salladığı bu masadan çıksa çıksa kaos çıkar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, altılı masaya yönelik eleştirilerini hatırlatan Çilez, "İYİ Parti her sıkıştığında, Sayın Akşener'in bunaldığında, söz ve söylem geliştiremediği dönemlerde, Sayın Ağıralioğlu üzerinden milliyetçi, devletçi seçmene yönelik bir selam çakılıp durumun idaresi mi sağlanıyor veya günah mı çıkarılıyor? İYİ Parti yetkililerine sesleniyorum, durumunuz Sayın Ağıralioğlu'nun dediği gibi vahimse Sayın Akşener masadan kalktığında söylediği gibi felaketse ne işiniz var bu fitne yuvasında, kumar masasında? Koltuk sevdası için bu yapının içerisinde olmaya değer mi?" sorusunu yöneltti.

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