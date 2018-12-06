AK Parti Ağrı ilçeleri belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ağrı belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Doğubeyazıt belediye başkan adayı, AK Parti Patnos belediye başkan adayı, AK Parti Diyadin belediye başkan adayı, Eleşkirt AK Parti belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Ağrı belediye başkan adayı...

Ağrı belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. AK Parti belediye başkan adayları 2019 isim listesi son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Bilecik'te Nihat Can, Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Kırşehir'de Yaşar Bahçeci, Amasya'da Cafer Özdemir, Antalya'da Menderes Türel, Artvin'de Mehmet Kocatepe, Bursa'da Alinur Aktaş, Erzurum'da Mehmet Sekmen, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Denizli'de Osman Zolan, Kastamonu'da Tahsin Babaş, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Çankırı'da Hüseyin Boz, Tokat'ta Eyüp Eroğlu, Konya'da Uğur İbrahim Altay ve Muş'ta ise Feyat Asya yeniden aday gösterildi.

AK Parti Ağrı belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Ağrı da var. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan oldu. AK Parti'nin Ağrı ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Doğubayazıt AK Parti Belediye başkan aday adayları

Ali Konyar

Ertuğrul Eryılmaz

Barış Alkan

Ekrem İlker Barçin

Patnos AK Parti Belediye başkan aday adayları

M. Hanifi Alır

M Fatih Işık

Serhan Kurtuluş

Ensari Kılıç

Kenan Yalçın

İbrahim Varol

Ergül Kuruş

Erdal Eskin

İsmail Oğur

Adem Doğan

Abdullah Bediağaoğlu

Mevcut Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Diyadin 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 48.4

AK Parti % 32.1

DP % 13.3

SP % 3.7

Doğubeyazıt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP-HDP % 62.4

AK Parti % 32.3

BDP % 2.3

MHP % 1,3

Eleşkirt 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.2

SP % 366

BDP % 17.1

BDP % 1.6

Patnos 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 32.3

BDP-HDP % 24.4

DP % 19.6

LDP % 17.2

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62

AK Parti % 28.11

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

HDP Ağrı Milletvekilleri

Bedran Öztürk

Dilan Dirayet Taşdemir

Abdullah Koç

AK Parti Ağrı Milletvekili

Ekrem Çelebi

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