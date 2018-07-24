0553 313 94 23

AK Parti Adıyaman il başkanı olan Mehmet Dağtekin kimdir?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Adıyaman da vardı. Peki AK Parti Adıyaman il başkanı olan Mehmet Dağtekin kimdir?

24 Temmuz 2018 Salı 16:35
AK Parti Adıyaman il başkanı olan Mehmet Dağtekin kimdir?

Başkan partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yaptığı iller arasında Adıyaman da vardı. Peki AK Parti Adıyaman il başkanı olan Mehmet Dağtekin kimdir?

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Mehmet Erdoğan'ın yerine bir süreden beri Mehmet Dağtekin, il başkanlığını vekalet yürütüyordu. 24 Haziran seçimlerinde partinin il başkan vekili olarak görevi yürüten Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Merkezi tarafından asaleten atandı. Mehmet Dağtekin konuyla ilgili açıklamasında, "İl Başkanlığı mazbatamızı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş'tan aldık. Rabbim kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır, duasıyla başlıyor ve tüm Adıyamanlı hemşerilerimden dua ve destek bekliyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:35
  1. Adıyaman
  2. ak parti adıyaman il başkanı
  3. mehmet dağtekin kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da büyük felaket! Ölü sayısı yükseldi
    1. Yunanistan'da büyük felaket! Ölü..
    2. Korkunç plan! Arkadaşıyla birlikte..
    3. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    4. Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan..
    5. CHP kurultaya mı gidiyor?
    6. Lozan Barış Antlaşması'nın 95...
    7. Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları..
    8. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    9. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    10. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    11. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    12. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    13. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    14. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    15. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    16. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    17. İşlenmiş et zararlı mı?
    18. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    19. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!