AK Parti Adıyaman belediye başkan adayları 2019

2019 Yerel seçim Adıyaman Belediye başkan adayları, 2019 AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayları kim oldu? CHP'Adıyaman Belediye Başkan Adayı kim oldu? merak edilirken, AK Parti belediye başkan adaylarını son dakika açıklayacak. Peki AK Parti Adıyaman adayı kim? 2019 yerel seçimlerde AK Parti Adıyaman belediye başkan adayı kimi gösterecek?

AK Parti Konya’da yerel seçim çalışmalarına başladı. AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı bu aralar en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçim 2019 için aday adaylık başvuruların rekor seviyeye ulaştığı AK Parti’de aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından AK Parti belediye başkan adayları 2019 isimlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye’yi aralıksız 17 yıldır yöneten AK Parti, 2019 yerel seçimlerde de büyük bir başarı elde etmek istiyor. AK Parti’nin en büyük başarısı büyükşehirlerde olması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok büyükşehir adaylarının belli olduğunu açıkladı. AK Parti belediye başkan adaylarının belli olduğu iller arasında Adıyaman'ın da olduğu öğrenildi. AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı henüz açıklanmadı. AK Parti’nin Adıyaman belediye başkan adayının Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

2014 Adıyaman yerel seçim sonuçları

2014 Adıyaman belediye başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fehmi Hüsrev Kutlu % 56.5

CHPadayı Zeynal Bakır % 21.8

MHP adayı Mehmet Erdem % 12.8

24 Haziran Adıyaman genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67.41

Muharrem İnce: Yüzde 20.45

Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.41

Meral Akşener: Yüzde 3.41

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.16

Doğu Perinçek: Yüzde 0.16

Adıyaman 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.38

Millet İttifakı: Yüzde 18.84

AK Parti: Yüzde 55.20

HDP: Yüzde 15.35

CHP: Yüzde 11.88

MHP: Yüzde 9.18

İYİ Parti: Yüzde 5.31

SP: Yüzde 1.65

24 Haziran AK Parti Adıyaman milletvekilleri

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat Özgeçmişi

Muhammed Fatih Toprak

Yakup Taş

24 Haziran CHP Adıyaman milletvekili

Abdurrahman Tutdere

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