AK Parti, adaylık kriterlerini açıkladı! Resmi olarak duyurdular

2 Kasım Cuma günü toplanan AK Parti MKYK'da yerel seçimler için aday adaylığı şartları belirlendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik imzasıyla duyurulan metnin ilk iki maddesinde partinin seçimde izleyeceği yolla ilgili kararlar yer aldı. Diğer maddelerde ise adaylık şartları sıralandı.

AK Parti'den gelen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan MKYK Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır.

2- Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında “Merkez Yoklaması” usulü uygulanacaktır.

3- Adaylık başvuruları;

a- Belediye Başkanlıkları için 05.11.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında

b- Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 05.11.2018 ile 03.12.2018 tarihleri arasında

alınacaktır.

4- Adaylık başvuruları;

a- Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına

b- İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına

c- İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına

bizzat yazılı olarak yapılacaktır.

5- Aday adaylarından aşağıda belirtilen miktarlarda aidat alınacaktır:

a- Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

b- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin)’in üzerinde olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)

c- Nüfusu 100.000 (Yüz Bin) ve daha az olan İl Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000 TL (Üç Bin Türk Lirası)

d- Nüfusu 200.000 (İki Yüz Bin)’den fazla olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 3.000TL (Üç Bin Türk Lirası)

e- Nüfusu 50.000 (Elli Bin)’den 200.000 (İki Yüz Bin)’e kadar olan ilçelerde ilçe Belediye Başkanı aday adaylarından 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

f- Nüfusu 50.000 (Elli Bin) ve daha az olan İlçe Belediye Başkanı aday adaylarından 1.500 TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası)

g- Belde Belediye Başkanı aday adaylarından 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

h- Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 1.000 TL (Bin TürkLirası)

i- İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6- Yukarıdaki maddede belirlenen aidatlar, kadın ve genç aday adaylarından ½, engelli aday adaylarından ¼ oranında alınacaktır.

7- 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu’na devredilmiştir."