AK Parti, adaylarını bugün tanıtacak

ANKARA-

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, bugün saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. AK Parti'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Erdoğan açıklayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.