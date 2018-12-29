AK Parti aday tanıtım toplantısında gerginlik
AK Parti'nin İstanbul adaylarını tanıtacağı tören öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerginlik çıktı.29 Aralık 2018 Cumartesi 12:11
AK Parti'nin, İstanbul il ve ilçe adaylarını tanıtacağı tören öncesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda partililer arasında büyük bir kavga çıktı.
Gerginlik devam ediyor
Bahçelievler ve Sultanbeyli teşkilatları arasında kavga çıktı. Olayları araya giren polis ekipleri bitirdi. Salondaki gergin hava devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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