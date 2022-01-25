AK Parti açıkladı! ‘Üçüncü ittifak’ı işte onlar kurduruyor!

‘Üçüncü ittifak’ tartışmaları devam ederken, Bekir Bozdağ yapıyı deşifre eden açıklamada bulundu.

“Millet ittifakının seçim stratejisinin bir parçasıdır”

Bekir Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Millet ittifakı,üçüncü ittifakı kurduruyor. Üçüncü ittifak,millet ittifakının seçim stratejisinin bir parçasıdır. Esasında millet ittifakı ile üçüncü ittifak aynı ittifaktır. Farkları; sadece adları ve amblemleridir.”

Kılıçdaroğlu “Demokrasilerde 3’üncü ittifak da olabilir” demişti

Kılıçdaroğlu, Millet ve Cumhur İttifakı'nın dışında 3'üncü bir ittifakın kurulmasına ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, "Demokrasilerde 3'üncü ittifakta olabilir. İki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka mesafeli olan diğer partiler bir araya gelebilirler ve bir 3'üncü ittifakı oluşturabilirler. Demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından, demokrasinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemsiyorum, önemlidir" ifadesini kullandı.

HDP’li Buldan: Demokratik bir ittifak kurmalıyız!

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Buldan, parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, "Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." demişti.