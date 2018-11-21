AK Parti, 3 büyük ilin adayını belirledi! İşte açıklanacağı tarih

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, yapılan kritik görüşmeye ilişkin, "Yerelde işbirliğinde önemli aşamadayız. Önemli bir noktadayız. İşbirliği noktasında belli bir model var." dedi.

"Cumartesi günü 40 adayımızı ilan edeceğiz"

Çelik, "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz " diye konuştu. Ömer Çelik, ayrıca, "Yerel seçim ile ilgili bugün yeni bir durumdayız." dedi.

Erdoğan ile Bahçeli arasında ittifak görüşmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaklaşık 55 dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki lider görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak ve işbirliğini masaya yatırmıştı.