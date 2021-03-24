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Siyaset AK Parti 2023 kadrosu belli oldu! İşte isim isim MYK üyeleri...
Siyaset

AK Parti 2023 kadrosu belli oldu! İşte isim isim MYK üyeleri...

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, sonrası yeni MYK listesini açıkladı. İşte isim isim liste ve görevleri...

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:40:00 - 2021-03-24 20:13:39

Son dakika... AK Parti MYK listesi belli oldu. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekili görevine getirilirken Parti Sözcüsü yine Ömer Çelik oldu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sona erdi. Toplantısı sonrası Ömer Çelik MYK üyelerini tek tek açıkladı.

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

 

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Yorumlar

Mustafa

Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza milletimize durmak yok yola devam hedef 2023 Allah'n izniyle.
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Yeditepeli

Allah Muafak Eylesin
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