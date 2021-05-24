Ak Kız Destanı nedir? Ak Kız Destanı konusu nedir? Ak Kız Destanı ne zaman başlayacak?

Önce Diriliş Ertuğrul ile sonra da Kuruluş Osman dizisi ile adından söz ettiren Mehmet Bozdağ’ın patronu olduğu Bozdağ Film’in yeni projesi Ak Kız Destanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ak Kız Destanı dizisine ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Orta Asya’da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kızın ve eli ayağı tutmayan bir oğlanın hikayesini anlatacak Ak Kız Destanı dizisiyle ilgili yeni bir karar alındı. Peki, Ak Kız Destanı konusu nedir? Ak Kız Destanı ne zaman başlayacak?

Ak Kız Destanı ne zaman başlayacak?

2021 Eylül ayında Kuruluş Osman ile milyonları ekrana kilitleyen ATV’de ekranlara gelmesi beklenen Ak Kız Destanı dizisinin ismi Destan olarak değiştirildi.

Dizinin çekimleri Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde de kullanılan hazır platolarda yapılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş diziyle ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler:

Mehmet Bozdağ’ın patronu olduğu Bozdağ Film’in yeni dizi projesi Ak Kız Destanı’nın hazırlıkları devam ediyor. Yeni yayın döneminde ATV’de olması planlanan dizinin adı Destan olarak değiştirildi. 9.Yüzyılda geçen ve kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu son olarak Sefirin Kızı’nı yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem yazıyor. Cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmeni ise bu hafta netleşecek.

Destanı dizisinin konusu ne olacak?

Dizinin konusu ise Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin öncesinde Orta Asya'da geçecek. Dokuzuncu yüzyılı anlatacak olan dizide, dağ obalı e kimsesi olmayan bir kız ve eli ile ayağı tutmayan bir han oğlunun aşkı anlatılacak.