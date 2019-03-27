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Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Ak Gıda, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 32 bin metrekare kapalı alanda günlük 900 ton süt işleme kapasiteli Gürsüt’e ait peynir üretim tesisini satın aldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:32
Ak Gıda’dan yeni üretim tesisi yatırımı

Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Ak Gıda, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 32 bin metrekare kapalı alanda günlük 900 ton süt işleme kapasiteli Gürsüt’e ait peynir üretim tesisini satın aldı. Ak Gıda bu yatırımla peynir üretim kapasitesini artırarak büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.



Türkiye’de 5 üretim tesisi ve günlük 4 bin 500 ton süt işleme kapasitesiyle süt ve süt ürünleri sektörünün önemli şirketlerinden Ak Gıda, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) bulunan 32 bin metrekare kapalı alanda, günlük 900 ton süt işleme kapasiteli Gürsüt’e ait üretim tesisini satın aldı. Yeni peynir üretim tesisinde; kaşar peyniri, beyaz peynir ve süzme peynirin yanı sıra geleneksel olmak üzere farklı peynir çeşitlerinin de üretilmesi planlanıyor.



"İçim markasıyla peynir kategorisinde büyümeye devam"


Yeni tesisin, üretim kapasitesini artırmada ve şirketin büyümesinde önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Ak Gıda Başkanı Ali Sözen şunları aktardı: "32 bini kapalı toplam 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisimiz, günlük 900 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip. İki yıl içinde 500’e yakın yeni istihdam oluşturarak bölgenin gelişimine katkıda bulunacağız. 4 bini soğuk toplam 8 bin metrekare depolama alanı bulunan tesisimiz, kalite yönetimi bakımından ulusal ve uluslararası standartlara göre hizmet veriyor. Bu yatırımın, İçim markamızla birlikte şirketimizin peynir kategorisinde büyümesine önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Şirket olarak, hedeflerimiz ve geleceğe dönük vizyonumuz çerçevesinde ek yatırımlarla büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



Tire’nin çiğ süt üretiminde önde gelen bölgelerden biri olmasının yatırım kararlarında belirleyici olduğunun altını çizen Sözen, "Tesisin, süt üretim bölgelerine olan yakınlığı ve sütün sağımından itibaren çok kısa sürede fabrikaya ulaşacak olmasının yanı sıra, üretim tesisinin organize sanayi bölgesi içinde olması, ürün kalitesine olumlu katkı sağlayacak. TOSBİ yönetiminin yatırım sürecinin başından itibaren olumlu yaklaşımları ve verdikleri destekler de bu bölgeyi tercih etmemizde etkili oldu. Bölgenin süt ürünleri ve sütçülük konularında gelişmiş olmasının, uzman insan kaynağına ulaşmamızı da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte toplam peynir üretim kapasitemiz artarken ürün gamımız da çeşitlenecek ve bu sayede birçok yerel peynir lezzetini tesisimizde üretebileceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:32
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