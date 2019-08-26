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AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları tarafından Kent Park’ta düzenlenen satranç etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
AK Gençliğin satranç etkinliğine yoğun ilgi

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları tarafından Kent Park’ta düzenlenen satranç etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.


Satranç etkinliğine; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkan Vekili ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Efe Kuşdili, Satranç Milli Sporcusu Berkay Çelik, sporcular ve aileleri katıldı.


Satranç etkinliğiyle ilgili konuşan AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, “Satranç sadece spor değil kendini geliştirme muhakeme gücünü artırma aracıdır. Bizde AK Parti Gençlik Kolları olarak bu sporu desteklemekteyiz. Biz inanıyoruz ki çocuklarımız satrançla kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayacaklar. Destek bizden, gayret sizden takdir Allah’tan” dedi.


AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkan Vekili ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Efe Kuşdili , "Sakarya ve Adapazarı gençleri için bir söz verdik gece gündüz çalışarak faydalı projeler üretmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya, AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş’a, Belpaş’a, satranç il temsilciliğine, satranç federasyonuna ve organizasyona yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederiz" diyerek yeni projelerin çok yakında duyurulacağının haberini verdi.


Satranç etkinliğinde konuşan Türkiye ve Avrupa Satranç Şampiyonu Sakaryalı Milli Sporcusu Berkay Çelik ise, “İnsanı geliştiren satranca gerekli önemi veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle beraber Sakaryamızda satranç etkinlikleri, yetenekli sporcu avcılığı ve eğitim desteği sunuyoruz.AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları’na yapmış oldukları etkinlikten dolayı Satranç sporcusu olmanın yanında bir Sakaryalı olarak teşekkürü bir borç bilirim.Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar’dan yeni bir etkinlik sözü aldık.Etkinliğe yoğun programı arasında katılım gösteren ve destek olan Mutlu Işıksu Başkanıma da şükranlarımı sunuyorum. Sakaryamıza satranç dolu bir yıl geçirtmekve yeni Kasparovlar yeni Sakaryalı Berkaylar yetiştirmek için elimizden gelenihep birlikte yapacağız. Her şey Sakarya için!” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
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