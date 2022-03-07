AK-47 nedir, nasıl kullanılır? AK-47 teknik özellikleri neler?

AK-47 (Transkripsiyon: Avtomat Kalaşnikova) Türkiye'de "Kalaşnikov Saldırı Tüfeği" veya Kalaşnikof olarak da bilinir. AK-47 Sovyet yapımı bir 7.62 mm piyade tüfeğidir. Silah, Mihail Kalaşnikov tarafından tasarlanmış olup İjmaş tarafından üretilmeye başlandı ve 1949'da Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

AK-47 ve türevleri, basit yapısı, kolay bakımı ve düşük maliyeti nedeniyle şimdiye kadar en çok üretilen ve en yaygın kullanılan piyade tüfeğidir. Yaklaşık 100 milyon adet üretilmiştir ve neredeyse çoğu savaşta kullanılmıştır. AK-47, 1947 yılında üretilmesine rağmen bugün birçok ülke, direniş, terör ve gerilla grupları tarafından hala büyük miktarlarda kullanılmaktadır.

AK-47 nasıl kullanılır?

Silahı ateşleyebilmek için yapılması gereken işlemler: Gez ayarlanır, emniyet mandalı yapılacak atışa takılır, şarjör takılır ve kurma kolu çekilir.

Şarjör değiştirmek: Boş şarjör çıkartılır, kütüklükten çıkartılan dolu şarjör takılır ve kurma kolu çekilir.

Boşaltmak: Şarjör çıkartılır, kurma kolu çekilir, tetik düşürülür ve emniyet kapatılır.

Atım yatağını kontrol etmek: Şarjör çıkartılır, emniyet açılır, kurma kolu çekilir ve tutulur, atım yatağı gözle ve elle kontrol edilir, kurma kolu serbest bırakılır, tetik düşürülür ve emniyet kapatılır.

AK-47 nasıl sökülür?

Şarjörü çıkartıp atım yatağını boşalttıktan sonra sırayla: askı kayışı, harbi, üst kapak, yerine getiren yay, gaz pistonu, kama, gaz borusu, el kundağı çıkarılır. Bakım yapılacaksa temizleme takımı ve alev gizleyen çıkartılır.

AK-47 çeşitleri

AKMS ve AK-47 Type 4A/B

AK-47 Type 3A/B

Orijinal AK-47 varyantları

Type 1A/B: AK-47'nin basılmış gövdeli ilk modeli. 1B, seyyar dipçik donanımını yerleştirmek için her iki yanında bulunan büyük bir deliğe sahip seyyar dipçik için modifiye edilmiştir.

Type 2A/B: Dövülmüş çelikten imal edilen model.[6]

Type 3A/B: CNC tezgâhta kesilmiş gövde ve çelik dipçiğe sahip son modeldir. CNC kesim gövdeli AK-47 modelleri arasındaki en yaygın örnektir.[6]

Type 4A/B: Sabit AKM tipi dipçikli modeli. Dünya üzerinde en fazla kullanılan modeldir.

AKS-47: Katlanabilir MP 40 tarzı seyyar dipçikli model.

AKS (AKSN): Gece görüş dürbünü takılabilen raylı model.

Geliştirilmiş varyantlar

AKM: AK-47'nin basitleştirilmiş ve hafifletilmiş modeli. Otomatik atış sırasında aşırı tepmeyi önleyen bir namlu parçasına sahiptir.

RPK: Uzun namlulu ve kızaklı Makineli tüfek modeli.

AK-74: 5.45x39mm mühimmat kullanan geliştirilmiş modeli. Modernize edilmiş modeli AK-74M adıyla bilinmektedir.

AK-100 serisi;

AK-101: 5.56x45 mm NATO mühimmat kullanan modernize edilmiş model.

AK-103: 7.62x39 mm mühimmat kullanan modernize edilmiş model.

AK-107: Dengeli geri tepmeye sahip model.

AK-9: 9x39 mm mühimmat kullanan kompakt model.

AK-12: 5.45x39mm mühimmat kullanan yeni model.