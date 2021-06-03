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Gündem Ajitasyon yapan Berna Laçin'e tokat gibi cevap!
Gündem

Ajitasyon yapan Berna Laçin'e tokat gibi cevap!

Provokatif paylaşımları ile bilinen oyuncu Berna Laçin yine attığı skandal tweetle gündem oldu. Kirazın kilosunun 60-80 lira arası olduğunu iddia eden Laçin, çocukların kiraz yiyemediğini söyleyerek ajitasyon yaptı. İstanbul'da halde belirlenen fiyatlara göre birinci kalite kirazın kilosu 30 liraya, ikinci kalite kirazın kilosu ise 10 liraya satılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:34:00 -
Ajitasyon yapan Berna Laçin'e tokat gibi cevap!

Gündeme dair provokatif paylaşımları ve tweetleri ile gündeme gelen Berna Laçin yazdıkları yine bir yanlışa imza attı. Türkiye'deki çocukların kiraz yiyemediğini ifade eden paylaşımıyla kullanıcıların dikkatini ve tepkisini çeken Laçin, kirazın kilosunun 60-80 lira arası satıldığını ifade etti.

Takipçileri yalanladı

Söz konusu tweete cevap Laçin'in takipçilerinden geldi. İstanbul'da halde kirazın kilosunun birinci kaliteden 30 liraya, ikinci kaliteden ise 10 liraya satıldığını söyleyen Twitter kullanıcıları oyuncuyu yalanladı.

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Yorumlar

Ahmet k

10.000 tl günlük otel ücretiyle tatil yapıyorsunuz
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MEHMET

ÇOCUKLARINI ÇOK DÜŞÜNÜYORSAN YÜZÜNE SÜRDÜĞÜN BOYALARIN PARALARINDAN ÇOCUKLARINA AYIR ANNELER FEDÂKÂR OLUR....
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