AJet'tin yılın son müjdesi: 35 dolara Tiran seferleri başlıyor

2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını paylaşan AJet, yılın son gününde de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a İstanbul'dan seferlerin 2 Mart'ta, Ankara'dan ise 5 Mart'ta başlayacağını, bilet fiyatlarının ise 35 dolar olacağını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, hattın açılışına özel olarak 35 dolardan başlayan fiyatlarla avantajlı biletlerin satışa çıktığı belirtilerek, 2 Mart'tan itibaren haftada 5 kez İstanbul'dan, 5 Mart'tan itibaren haftada 2 kez Ankara'dan düzenlenen seferlerle Tiran'a uçuşların başlayacağı bildirildi.

KEREM SARP: HAYIRLI OLSUN

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuşlarımız, İstanbul'dan 2 Mart, Ankara'dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Seferler, İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar, Ankara’dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

 

