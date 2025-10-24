AJet, Ankara’yı Dünya ile buluşturuyor! Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Madrid ve Barselona seferleri başladı!

MURAT ALAN ANKARA

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, Ankara merkezli büyüme stratejisi kapsamında yeni uluslararası seferlerini duyurdu. Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan başlayacak Madrid ve Barselona seferlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Başkent’in küresel bir merkez hâline getirilmesi vizyonunu paylaştı.

34 Ülkede 101 Noktaya Ulaşıyor

Prof. Dr. Bolat, Ankara’nın stratejik önemine vurgu yaparak, “Ankara, bizim için yalnızca bir merkez değil, Türkiye’yi dünyaya bağlayan stratejik bir kapıdır” dedi. AJet’in uçuş ağına ilişkin bilgi veren Bolat, “Esenboğa Havalimanı’ndan 26 ülkede 35 farklı şehre uçarak, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada Başkentimizi temsil ediyoruz” diye belirtti. Toplamda 34 ülkede 60 dış hat ve 41 iç hatla 101 noktaya uçuş gerçekleştiren AJet’in, Ankara’dan haftada 436 seferle 33 kente bağlantı sağladığını ifade eden Bolat, “İstanbul Sabiha Gökçen ile birlikte Esenboğa, operasyonlarımızın iki ana merkezi olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

Haftada Toplam 7 Sefer Başladı

AJet’in uçuş ağına eklenen yeni destinasyonları duyuran Prof. Dr. Bolat, “Bugün, bu ağa iki önemli Avrupa başkentini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz: Madrid ve Barselona” dedi.

Ankara-Madrid seferlerinin dün itibarıyla başladığını ve salı, perşembe, pazar günleri haftada 3 sefer düzenleneceğini belirten Bolat, Ankara-Barselona seferlerinin ise bugünden itibaren pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri haftada 4 sefer olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ayrıca, “26 Ekim’de Erbil’e, 3 Kasım’da Bağdat’a uçuşlarımız başlayacak; 2025’te Tiflis, Kahire, Şam ve Erbil gibi yeni hatlarla, 2026 sonuna kadar 5 yeni ülkede 9 şehri daha Ankara’dan uçuş ağımıza katmayı planlıyoruz” diyerek AJet’in büyüme hedeflerini vurguladı.

AJet’in Türk Hava Yolları ile birlikte hayata geçirdiği Ankara Plus projesine değinen Prof. Dr. Bolat, “Bu proje ile Ankara’yı, İç Anadolu ve çevre illerle birlikte tarih, kültür, gastronomi ve doğa turizmi açısından bir cazibe merkezi hâline getireceğiz” diye belirtti. Projenin detaylarını paylaşan Bolat, “Ankara’ya gelen turistler, kentte 2 gün geçirdikten sonra Nevşehir, Konya, Eskişehir, Çorum veya Kayseri gibi illerdeki tarihi ve doğal güzellikleri karayoluyla keşfedebilecek” dedi. Örnek olarak, “Tarih ve macera tutkunları için 2 gün Ankara ve 3 gün Kapadokya’yı kapsayan 5 günlük tur paketleriyle bölgesel kalkınmayı destekleyeceğiz” şeklinde konuşan Bolat, projenin bölgedeki tüm şehirlerin turizmden pay almasını sağlayacak bir ekosistem oluşturacağını ifade etti.

THY VE AJET ADETA TURİZM ELÇİSİ

Ankara’nın potansiyeline olan inancını vurgulayan Prof. Dr. Bolat, “AJet olarak, Ankara’nın potansiyeline yürekten inanıyoruz. Başkentimizi dünya ile buluştururken, bölgemizin kültürel ve doğal zenginliklerini global bir sahneye taşıyoruz” dedi. Yeni seferlerin ve projelerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Bolat, destek veren tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

“HEDEFİMİZ BÜYÜK; BAŞKENTİMİZİ HAK ETTİĞİ KONUMA GETİRECEĞİZ”

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ise AJET’in yeni misyonu ile ilgili şunları söyledi: “Ankara için hedefimiz büyük. Önümüzdeki dönemde; Başkentimizden uçuş yapılan destinasyon sayısını 34 ülkede 50 şehre çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayıyı daha da artırmak için, devletimizin ilgili kurumlarıyla, iş dünyamızla ve tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içindeyiz. AJet olarak, biz elimizden geleni yapıyoruz, iş ortaklarımızın da bu konudaki desteği çok kıymetli. İnşallah Ankara’daki üssümüzü daha da büyüterek, tüm paydaşlarımızla Başkentimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız.”