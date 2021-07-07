Ajda Pekkan yaşı kaç? Ajda Pekkan kaç doğumlu? Ajda Pekkan ne zaman doğdu?

Ajda Pekkan kaç doğumlu? Ajda Pekkan'ın yaşı kaç? 1 Temmuz itibariyle korona yasakları kalkarak eski normalleşmeye dönüldü. Korona yasakların kalkmasıyla birlikte konserlere de izin çıktı. Covid sonrası ilk sahneye çıkan Ajda Pekkan, konser anında çekilen fotoğrafları nedeniyle yeniden gündem oldu. Konser fotoğraflarında Ajda Pekkan’ın yüzüne photoshop yapıldığı görüldü. Ajda Pekkan’ın photoshop operasyonu sonrası vatandaşlar bu Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan’ın gerçek yaşı kaç? gibi sorular sormaya başladı.

Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan yaşı kaç?

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Tam ismi Ayşe Ajda Pekkan’dır. “Süperstar” lakabıyla da anılır. Babası Rıdvan Pekkan deniz subayı, annesi Nevin Dobruca ev hanımıydı. Çocukluğu babasının işi dolayısıyla Kocaeli / Gölcük’te geçti. Çamlıca Kız Lisesi’nde öğrenciyken şarkıcı olmaya heveslendi. Kız kardeşi Semiramis’in desteğiyle 1962’de dönemin popüler gece kulübü Çatı’nın sahibi İlham Gencer’e ulaşarak, burada bir süre sahne çalışması yaptı. 1963’te Ses dergisinin açtığı sinema oyunculuğu yarışmasına katılarak birinci oldu. 1967 yılına kadar kırk yedi sinema filminde oynadı. Sanat hayatı boyunca daha birçok filmde rol aldı. Pek çok filmde şarkıcı rolü üstlendi, şarkılar seslendirdi. 1963’te “Adanalı Tayfur” filminde seslendirdiği “Göz Göz Değdi Bana” şarkısı plak olarak da basıldı. 1970’lerde Fecri Ebcioğlu’nun desteğiyle ses sanatçısı olarak ününü pekiştirmeye başladı. Ajda Pekkan biyografisinin devamı için tıklayın