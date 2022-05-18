Ajda Pekkan hangi kuşaktan? Ajda Pekkan kaç yaşında?
Z kuşağı özellikle de siyasetçilerin bir hayli dilinde. Z kuşağına ilişkin şarkıcı Ajda Pekkan, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz?” diye konuştu. Peki Ajda Pekkan kimdir? Ajda Pekkan kaç yaşında, yaşı kaç?
Ajda Pekkan kimdir? 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası donanma kuvvetinde binbaşı olan Ajda Pekkan, çocukluğunu Ankara Gölcük'te geçirmiştir. Burada Amerikan askerlerinin aileleri ile aynı ortamda büyüyen usta sanatçı, modern bir yaşam tarzında büyümüştür. Her ne kadar modern bir yaşam tarzında da büyüse ailesindeki bitip tükenmek bilmeyen sorunlar onun hayatını da etkilemiştir.
Henüz lise yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan Ajda Pekkan, kardeşinin de desteğiyle o dönem ünlü gece kulüplerinden biri olan Çatı'nın patronu İlham Gencer ile iletişime geçip seslendirdiği Il Cielo In Una Stanza şarkısı ile büyük ilgi toplamıştır.
O dönem yayın yapan Ses dergisinin açmış olduğu sinemaya yeni yüzleri dahil etmek için açılan yarışmaya katılan Ajda Pekkan kadınlar dalında birinci olarak sanat kariyerinde muazzam bir ivme kazandı.
Bu dönemden itibaren sayısız işe imza atan Ajda Pekkan, Türkiye'nin en önemli starlarından biri olmuştur. Yıllardır sahnelerde olan Ajda Pekkan, her daim genç durmasıyla da birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bilindiği üzere 1946 yılında doğan Ajda Pekkan'ın 75 yaşında olduğu sanılır. Fakat Ajda Pekkan gerçekte 75 yaşında değildir.
Bir programda Ajda Pekkan'ın1980 yılında Petrol şarkısıyla katıldığı Eurovision'a ithafen şu sözleri söyleyen Atilla Özdemiroğlu bize Ajda Pekkan'ın yaşı hakkında ipuçları vermektedir. Özdemiroğlu şunları demiştir: "Ajda Pekkan'a 1980 yılında, 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı.”
Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş.
Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.
Ajda Pekkan albümleri
1968 Ajda Pekkan
1969 Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan
1972 Ajda Pekkan Vol. III
1975 Ajda
1976 La Fete a L'Olympia
1977 Süperstar
1978 Pour Lui
1979 Süperstar II
1981 Sen Mutlu Ol
1982 Sevdim Seni
1983 Süperstar III
1985 Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra
1987 Süperstar IV
1989 Unutulmayanlar
1990 Ajda 90
1991 Seni Seçtim
1992 Hoşgör Sen
1993 Ajda 93
1996 Ajda Pekkan
1998 The Best of Ajda
2000 Diva
2006 Cool Kadın
2008 Aynen Öyle
2011 Farkın Bu