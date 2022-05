Ajda Pekkan hangi kuşaktan? Ajda Pekkan kaç yaşında?

Ajda Pekkan kimdir? 12 Şubat 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası donanma kuvvetinde binbaşı olan Ajda Pekkan, çocukluğunu Ankara Gölcük'te geçirmiştir. Burada Amerikan askerlerinin aileleri ile aynı ortamda büyüyen usta sanatçı, modern bir yaşam tarzında büyümüştür. Her ne kadar modern bir yaşam tarzında da büyüse ailesindeki bitip tükenmek bilmeyen sorunlar onun hayatını da etkilemiştir.

Henüz lise yıllarında müziğe ilgi duymaya başlayan Ajda Pekkan, kardeşinin de desteğiyle o dönem ünlü gece kulüplerinden biri olan Çatı'nın patronu İlham Gencer ile iletişime geçip seslendirdiği Il Cielo In Una Stanza şarkısı ile büyük ilgi toplamıştır.

O dönem yayın yapan Ses dergisinin açmış olduğu sinemaya yeni yüzleri dahil etmek için açılan yarışmaya katılan Ajda Pekkan kadınlar dalında birinci olarak sanat kariyerinde muazzam bir ivme kazandı.

Bu dönemden itibaren sayısız işe imza atan Ajda Pekkan, Türkiye'nin en önemli starlarından biri olmuştur. Yıllardır sahnelerde olan Ajda Pekkan, her daim genç durmasıyla da birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bilindiği üzere 1946 yılında doğan Ajda Pekkan'ın 75 yaşında olduğu sanılır. Fakat Ajda Pekkan gerçekte 75 yaşında değildir.

Bir programda Ajda Pekkan'ın1980 yılında Petrol şarkısıyla katıldığı Eurovision'a ithafen şu sözleri söyleyen Atilla Özdemiroğlu bize Ajda Pekkan'ın yaşı hakkında ipuçları vermektedir. Özdemiroğlu şunları demiştir: "Ajda Pekkan'a 1980 yılında, 41 yaşında Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıyorsun, '41 kere maşallah' dedim. Ajda duymasın yaşı da ortaya çıktı.”

Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş.

Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm.

Ajda Pekkan albümleri

1968 Ajda Pekkan

1969 Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan

1972 Ajda Pekkan Vol. III

1975 Ajda

1976 La Fete a L'Olympia

1977 Süperstar

1978 Pour Lui

1979 Süperstar II

1981 Sen Mutlu Ol

1982 Sevdim Seni

1983 Süperstar III

1985 Ajda Pekkan ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra

1987 Süperstar IV

1989 Unutulmayanlar

1990 Ajda 90

1991 Seni Seçtim

1992 Hoşgör Sen

1993 Ajda 93

1996 Ajda Pekkan

1998 The Best of Ajda

2000 Diva

2006 Cool Kadın

2008 Aynen Öyle

2011 Farkın Bu