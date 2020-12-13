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Spor Ajax'ın yıldız ismi Quincy Promes tutuklandı
Spor

Ajax'ın yıldız ismi Quincy Promes tutuklandı

Hollanda ekiplerinden Ajax'ta top koşturan ve aynı zamanda milli takım forması giyen Quincy Promes, bıçaklama olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 14:44:00 -
Ajax'ın yıldız ismi Quincy Promes tutuklandı

Hollanda Milli Takımının 40 kez formasını giymiş olan ve şu anda da futbol hayatını Ajax'ta sürdüren 28 yaşındaki Quincy Promes'in adı skandal bir olaya karıştı.

Telegraaf'ın haberine göre; Ajax oyuncusu Quincy Promes, bıçaklanma olayı nedeniyle polis tarafından tutuklandı. Promes, aile üyesini ağır şekilde yaralamaktan dolayı suçlanıyor.

Olay polis sözcüsü Jelmer Geerds tarafından doğrulandı. Promes tutuklanmasının hemen ardından gözaltına alındı. En az 3 gün hapishanede kalacağı belirtilen oyuncunun bu süresinin uzayabileceği gelen bilgiler arasında.

Olayın gelişimi ise şu şekilde oldu;

Temmuz ayının sonlarında Promes ve aile fertleri bir araya geldi. Büyük bir parti düzenlendi. Parti sırasında bilinmeyen bir nedenle Promes bir aile üyesiyle şiddetli bir tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında Promes'in bıçakla saldırdığı ve aile ferdini yaraladığı iddia ediliyor. Olayları polise aktaran görgü tanığının ise olayın daha da büyümesini engelleyen bir isim olduğu ortaya çıktı.

Şimdi Promes cephesinden mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

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