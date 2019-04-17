Ajax, Ronaldo'lu Juventus'u kupa dışına itti! Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Çeyrek final ilk maçında yıldızlar topluluğu Juventus ile evinde 1-1 berabere kalan Hollanda ekibi, rövanş maçında sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Organizasyonun son 16 turunda Real Madrid'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken Ajax, Juventus karşısında da turu geçen taraf olmayı başardı. Ajax tarih yazdı Ajax, 1996/97 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı final oynayacak. Juventus'un tek golü 28. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ajax, 34. dakikada Donny van de Beek'in golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı. Hollanda ekibine turu getiren golü 67. dakikada 19 yaşındaki kaptan Matthijs de Ligt kaydetti. Yarı finalde Ajax, Tottenham-Manchester City eşleşmesini kazanan tarafla oynayacak TRT SPOR

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