Ajax, Real Madrid'i darmadağın etti! Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi seyircisi önünde Hollanda ekibi Ajax'a 4-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Ajax'ı ağırladı. Amsterdam'daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, evinde ise neye uğradığını şaşırdı. Ajax sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Hakim Ziyech, 18. dakikada David Neres, 62. dakikada Dusan Tadic ve 72. dakikada Lasse Schöne kaydetti. Real Madrid'in tek golü ise 70'te Marco Asensio'dan geldi. Bu sonuçla Ajax, adını çeyrek finale yazdırırken, La Liga'da havlu atan ve Kral Kupası'ndan elenen Real Madrid, üç senedir kazandığı Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda ederek hüsran yaşadı.

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