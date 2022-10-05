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Spor Ajax-Napoli maç sonucu:
Spor

Ajax-Napoli maç sonucu:

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Ajax sahasında Napoli'yi konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 00:19:00 -
Ajax-Napoli maç sonucu:

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda heyecan seviyesi yüksek, bol gollü bir maç oynandı. Peki, Ajax-Napoli maçı kaç kaç bitti?

Ajax-Napoli maç sonucu:

Napoli deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 6-1 gibi net bir skorla mağlup etti. İtalyan ekibini galibiyete taşıyan goller 18. ve 47. dakikada Raspadori, 33.dakikada Lorenzo, 45.dakikada Zielinski, 63.dakikada Kvaratskhelia ve 81.dakikada Simeone'den geldi.

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Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

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Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 4 Ekim Salı

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