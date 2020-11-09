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Dünya Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin iki ismi kovdu
Dünya

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin iki ismi kovdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ve Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitry Kobylkin'i görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:41:00 -
Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Putin iki ismi kovdu

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Kremlin'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Kremlin kaynaklarına dayandırılan habere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin Ulaştırma ve Çevre Bakan'larını görevden aldı.

Vladimir Putin'in emriyle Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich ve Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitry Kobylkin görevlerinden alındı.

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