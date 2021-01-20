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Dünya Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Joe Biden'dan flaş hamle
Dünya

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Joe Biden'dan flaş hamle

ABD'de bugün görevi devr alacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, 17 kritik kaar aldı. Biden'ın kararları arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:41:00 - 2021-01-20 14:44:32
Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Joe Biden'dan flaş hamle

Ajansların son dakika koduyla duyurduğu habere göre ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor.

Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.

Biden yönetimi ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak.

Biden’ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor.

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Yorumlar

432

allahımdan dilerim abdde yanardağlar tsunamiler patlar inşallah amin
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