Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Yunan gemisi vuruldu

Yemen'deki Husiler, ABD’ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seri, Marib hava sahasında "düşmanca eylemler yürüten MQ9 tipi bir Amerikan uçağını düşürdüklerini" ifade etti.

Konuyla ilgili ABD'den henüz açıklama yapılmadı.

Yunan gemisini vurdular

ABD ordusu, Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin Yunanistan’a ait, Panama bayraklı M/T Wind isimli bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Ordunun açıklamasına göre, Kızıldeniz’de gemisavar balistik füze ile yapılan saldırı sonrası M/T Wind'i su bastı.

“Bir koalisyon gemisi, M/T Wind'in imdat çağrısına hemen yanıt verdi ancak herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulmadı” denilen açıklamada herhangi bir kayıp bildirilmediği ifade edildi. M/T Wind’in yoluna devam ettiği kaydedildi.

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Açıklamada “İran destekli Husilerin devam eden pervasız davranışları bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor” denildi.

Kızıldeniz'de son durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.