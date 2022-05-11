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Dünya Ajanslar son dakika geçti! Mısır askerleri öldürüldü
Dünya

Ajanslar son dakika geçti! Mısır askerleri öldürüldü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 19:42:00 -
Ajanslar son dakika geçti! Mısır askerleri öldürüldü

Mısır ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenleyen "terör" unsurlarından 7'si etkisiz hale getirildi.

Saldırıda 1'i subay 5 Mısır askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Silahlı unsurların "tekfirci ve terörist" olarak nitelendirildiği açıklamada, 7 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen hava ve kara operasyonlarında 23 silahlı unsurun öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Sina Yarımadası'nda bulunan Süveyş Kanalı'nın doğusunda son olarak 7 Mayıs'ta silahlı bir grup ile askerler arasında sıcak çatışma çıkmış, olayda 11 asker ölmüş, 5 asker de yaralanmıştı.

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