  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ajans son dakika olarak duyurdu: Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı ikinci skandal hamle

Libya'da Türkiye'nin karşısına çıkan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi bu kez gözünü Suriye'ye dikti. Sisi, İdlib'e asker yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:12:00 -
Ajans son dakika olarak duyurdu: Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı ikinci skandal hamle

Anadolu Ajansı'nın (AA) askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği son dakika haberine göre; Mısır geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib bölgesine asker gönderdi.

Haberde, yaklaşık 150 Mısır askerinin Hama Askeri Havalimanına indiği ve daha sonra İdlib'in güneybatısına konuşlandığı kaydedildi.

Gelen askerlerin Esed saflarında savaşacağı belirtildi.

Mısır, Libya'da Türkiye'ye karşı askeri müdahalede bulunmak için tezkereyi meclisten geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

akitokuru

iran-abd finosu işbirliğinin açık delili
  • Yanıtla

Orhan inan

REZİL DİKTATÖR ECELİ YAKLAŞMIŞ OLMALI Kİ CAMİİ DUVARINA PİSLEMEYE ÇALIŞIYOR.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı