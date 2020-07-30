Ajans son dakika olarak duyurdu: Darbeci Sisi'den Türkiye'ye karşı ikinci skandal hamle
Libya'da Türkiye'nin karşısına çıkan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi bu kez gözünü Suriye'ye dikti. Sisi, İdlib'e asker yolladı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) askeri kaynaklara dayandırarak geçtiği son dakika haberine göre; Mısır geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları ile koordineli bir şekilde Suriye'nin İdlib bölgesine asker gönderdi.
Haberde, yaklaşık 150 Mısır askerinin Hama Askeri Havalimanına indiği ve daha sonra İdlib'in güneybatısına konuşlandığı kaydedildi.
Gelen askerlerin Esed saflarında savaşacağı belirtildi.
Mısır, Libya'da Türkiye'ye karşı askeri müdahalede bulunmak için tezkereyi meclisten geçirmişti.