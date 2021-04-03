Ajans şimdi de İP’i parmağına doladı Bir sütçü vakası da İP'de...

CHP Genel Merkezi önünde kürsüye çıkarılıp “Torunlarıma süt alamıyorum” diye ajitasyon yaptırılan Yıldız Bacıoğlu adlı CHP’li viskicinin mizanseni hafızalardaki yerini korurken benzer bir şova ortağı İYİ Parti de imza attı. Sözde milliyetçi İP’in lideri Meral Akşener’in “Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yer alan ve “esnaf aç” diyen Yüksel Temur adlı esnafın, milyonluk araçları olduğu ve lüks bir hayat yaşadığı öğrenildi. İYİ Parti’nin bu kurmacası, zilletteki ittifakı CHP’nin diğer tiyatrolarını akıllara getirdi.

‘Açım’ dedi, lüks yaşıyor

Meral Akşener’in, “Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver...” diyerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yer alan Yüksel Temur adlı esnafın sözleri gerçeği yansıtmıyor. Konya’da esnaf ziyareti yapan Akşener’in yolunu keserek, “Ekonomi berbat, esnaf aç” diyen Temur’un lüks bir hayat sürüyor. “Yeter artık, bıktık” diyerek şov yapan Temur’un, milyonluk araçları olduğu ve 22 yıldır aile işi olan Konya’nın sayılı mekanlarından “Can Baba Cağ Kebap” adlı restoranı işletiyor. Esnaf sorunları diyerek söze başlayan Temur’un, “Suriyeliler burada yaşasın diye mi kan döktük?” şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunması ise zihniyetinin kirliliğini gözler önüne serdi.

Ajans işi şovlar

Meral Akşener’in servis ettiği “aç esnaf” mizanseni, geçtiğimiz ay CHP Genel Merkezi önünde kürsüye çıkarılıp, “Torunlarıma süt alamıyorum açız” diye ajitasyon yaptırılan CHP’li viskiciyi hatırlattı. CHP’li Veli Ağbaba’nın davetiyle kürsüye çıkarak, “Ben bu kışı battaniye altında geçirdim çocuklarımla” diyen ve Başkan Erdoğan hakkında edep dışı ifadeler kullanan CHP’li Bacıoğlu’nun alkol masasında çekilmiş boy boy kadehli fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Üstelik, “Torunlarıma süt alamıyorum” diyerek duyar kasan CHP’li trolün torunu bile yoktu. Açlık algısı oluşturarak siyasi çıkar elde etmeye çalışan Zillet İttifakı ortaklarından CHP geçmişte, buna benzer birçok rezalete imza atmaktan çekinmedi. Hatırlanacağı üzere Kartal’da gerçekleştirilen bir sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu anlaşılmıştı.

Kurmaca videolar

Esenyurt’taki bir sokak röportajında ise CHP, İP ve HDP’nin adayı İmamoğlu’nu destekleyeceğini söyleyen başörtülü kadının CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıkmıştı. Büyükçekmece’de polisin evleri dolaşıp, ‘hangi partiye oy verdiğimizi sordular’ diyen iftiracının CHP’li Eyüp Akgün çıkması da şaşırtmamıştı. CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın “Anadolu köylüsünden anlamlı hayır çağrısı” notunu düştüğü videodaki köylü kadın denilen kişi de CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hüsniye Kaya’dan başkası değildi. Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül de CHP üyesiydi. Yine geçmiş dönemlerde kendini müftü karısı olarak tanıtan Gül Taşlı Cenal’ın, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Rant için yaptılar

Kılıçdaroğlu’nun görüntülerini servis ettiği çöplerin içerisinden ekmek toplayan çarşaflı kadın, insanların duygularını istismar ederek para toplayan dilenciden başkası değildi. 20 Nisan 2020’de CHP’li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik gerçekleşen silahlı saldırının, Şenel’in Salda Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğu iddia edildi. Sonrasında saldırının bir otel ruhsatının iptalinden kaynaklandığı anlaşıldı. Ressam Bedri Baykam’ın bıçaklanması sonrası , “Karanlık zihniyet tarafından aydınlar susturuluyor, şeriat geliyor” denilerek günlerce propaganda yürütüldü. Ancak olayın aslı alacak verecek davasından başka bir şey değildi.