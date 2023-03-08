"Ajanlık yasası" ülkeyi karıştırdı!

Akşam saatlerinde Gürcistan Parlamentosunda düzenlenen oylamada "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması, başkent Tiflis'te gösterilere yol açtı.

Çok sayda gösterici parlamento binasının önünde ve çevresinde toplanarak muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını tepkiyle karşıladı.

"DEMOKRASİ KARŞITI"

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunuyor.

Protestolara katılanlar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, bugün parlamentoda çoğunluğun oyunu alan yasa tasarısının, aslında Rus versiyonu "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, parlamentonun çevresinde toplanan göstericilerin, binanın bir girişini yasa dışı kapatmaya çalıştıklarını duyurdu.

Gösterinin bir "şiddet" eylemine dönüşmeye başladığını belirten Bakanlık, emniyet güçlerinin yasal yollara başvurmak zorunda kalacağına işaret etti.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya rağmen gösteri devam edince parlamento binasının çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Göstericiler, parlamentonun önünden ayrılarak Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Eylem sırasında birkaç gösterici gözaltına alındı.

Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart tarihlerindeki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.