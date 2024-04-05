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Gündem

Ajanların çevirdiği dolaplara bakın! Türkiye’den MOSSAD’a bir tokat daha

Yeniakit Publisher
2024-04-05 12:01:00 - 2024-04-05 12:57:27
Ajanların çevirdiği dolaplara bakın! Türkiye’den MOSSAD’a bir tokat daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratı ile paylaşanlara yönelik "Köstebek-3 operasyonu gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya üzerinden paylaşarak şu bilgileri verdi: "İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen "KÖSTEBEK-3" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 2'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve

İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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