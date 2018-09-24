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Ajan Brunson Türkiye'de hapiste, kızı ABD'de algı operasyonunda

FETÖ ve PKK ile ilişkileri tespit edilen Rahip Brunson'un kızı Jacqueline Furnari ABD'de katıldığı Türkiye karşıtı bir konferansta "Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor” dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
Ajan Brunson Türkiye'de hapiste, kızı ABD'de algı operasyonunda

Pastör Andrew Brunson’ın kızı Jacqueline Furnari, ABD’de katıldığı Türkiye karşıtı bir panelde babasının tutukluluk süreci ile ilgili iddiaları gündeme getirdi.

Euronews'in haberine göre babasının 1993’ten beri Türkiye’de küçük bir Protestan kilisesinin rahipliğini yaptığını belirten Furnari, FETÖ ve PKK ilişkisine hiç değinmeden babasının tutuklandığını belirtti. Babasının tutuklanmasının ardından geçen iki aylık süreçte avukatıyla görüşemediğini ileri süren Furnari, Brunson'un sekiz kişilik koğuşta 22 kişiyle beraber kaldığını iddia etti.

"İSA MESİH ADINA ACI ÇEKTİRİYORLAR"

Türk vatandaşı olmayanların bu gibi davalarda sınır dışı edildiğini ileri süren Furnari, babasının durumunda farklı bir prosedür izlendiğini savundu.

Furnari, “İki yıldır devam eden dava, suçlamaların asılsız olduğunu kanıtlamıştır. Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar, ona İsa Mesih adına acı çektiriyor” dedi.

DAVA SÜRECİ

Rahip Brunson, 9 Aralık 2016’da FETÖ ve PKK ile ilişkileri dolayısı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Brunson’ın, tutukluluk kararı, 25 Temmuz 2018’de sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine çevrildi.

Brunson’ın ev hapsinin kaldırılmasını isteyen ABD yönetimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım kararı almıştı.

ABD Kongresi de Brunson’ın tutukluğu ile Rusya'dan satın alınan S-400 füzelerini bahane ederek Türkiye'nin de iş ortakları arasında olduğu F-35 uçaklarının teslimatını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  1. Pastör Andrew Brunson
  2. Jacqueline Furnari
  3. Protestan kilisesi
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  7. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  8. ABD Kongresi
  9. S-400 füzeleri
  10. F-35 uçakları

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