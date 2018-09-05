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Ajan Brunson davasında flaş gelişme!

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işleyen ve İzmir'deki evinde tutuklu bulunan ABD'li casus Papaz Brunson'ın soruşturmasını yürüten savcı değişti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:03
Ajan Brunson davasında flaş gelişme!

İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı.

Eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görev yapan 6 cumhuriyet savcısının görev yeri değişti.

Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu.

BİLİŞİM SUÇLARINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Karakaya, FETÖ’nün İzmir’deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınırken, Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

Karakaya’nın yanı sıra cumhuriyet savcıları Maruf Türker, Ayhan Yılmaz, Okan Kılınç ile Erol Sümer'in de yerlerinde değişiklikler yaşandı.

Ayrıca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya, mevcut görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verildiği öğrenildi.

Savcı Bato da, FETÖ'ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:03
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Berkant Karakaya
  4. Brunson
  5. İzmir Adliyesi

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