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Teknoloji AirPods Max'larda Mac hayranlarını mest eden tasarım detayı
Teknoloji

AirPods Max'larda Mac hayranlarını mest eden tasarım detayı

Apple'ın AirPods Max tasarımlarında, efsane olan iMac G4'lerde kullandığı bir tasarıma gönderdiği selam dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca kulaklığın yastık içi bölümünde de Apple Watch tasarımına benzer bir görüntü olduğu da belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:01:00 - 2020-12-16 14:02:08
AirPods Max'larda Mac hayranlarını mest eden tasarım detayı

Apple, geçtiğimiz günlerde ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max'i tanıttı. İlk bakışta göze oldukça yenilikçi görünen ve teknik özelliklerinden çok tasarımıyla ve göz alıcı renk seçenekleriyle adından söz ettiren AirPods Max'in aslında geçmişe göz kırpan detaylarla donatıldığı keşfedildi.

Twitter'da L0vetodream isimli bir hesabın yaptığı paylaşım, Apple'ın çizgisini her daim koruyan ve geleceğe taşıyarak yeniden şekillendiren tasarım anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Hesapta yapılan paylaşımda, AirPods Max'in dinamik ve etkileyici tasarımının arkasında yatan ilhamın kaynağı olarak iMac G4 ve Apple Watch işaret edildi.

Kulaklığın metalik silindir detayları, Apple'ın gelmiş geçmiş en ikonik iMac tasarımlarından olan iMac G4'ün gövdesindeki detaylarla büyük bir benzerlik gösteriyor. Aynı zamanda kulaklığın genel tasarımının da iMac G4 ile hayli ortak noktası olduğunu söylemek mümkün.

Kulaklığın hoparlör kısmındaki ses çıkış noktalarının dizilimi ise Apple Watch menüsündeki petek şekline benzer dizilimle tamamen aynı. Webtekno'nun aktardığına göre, oldukça küçük bir detay gibi gözükse de aslında bu tür durumları etkileyici kılan da böylesine ufak detayların düşünülmüş olması ve Apple, teknik özelliklerin yanında tasarıma verdiği önemle bu konuda her zaman harika adımlar atıyor.

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