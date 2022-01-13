Airbus ve Boeing’e karşı Çin ve Rus hamlesi

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun bildirdiğine göre, 211 yolcu kapasiteli Rus MC-21-30 Irkut, ilk uçuşundan 4.5 yıl sonra, aralık ayı sonunda ülkesinin havacılık yetkililerinden ruhsatını aldı. COMAC’ın Çin yapımı C919 modeli ise, ruhsat talebini biraz ertelemiş olsa bile, piyasaya girmeye hazırlanıyor. Her iki uçak için de şu an için siparişlerin yağdığı söylenemese bile uluslararası düzlemde görülen ilgi büyük. Öte yandan, Çin ve Rusya havacılık şirketlerinin kendi yerli yapımlarına yöneleceği tahmin ediliyor.

Çin ve Rusya ortak üretim CR929 modelinin üretimine geçmeye hazır

Nitekim Airbus’un patronu Guillaume Faury, Çin’in C919 ile ortaya net bir hedef koyduğunu ve kendi firmasının gözlerini açması gerektiğini; zira 2020'li yılların sonunda rekabet koşullarının bugünkünden çok farklı olabileceğini öne sürüyor. Nitekim Çinliler ve Ruslar, bilindiği üzere, ortak CR929 modelinin üretimine hemen geçmeye hazır durumdalar. Ayrıca bu iki ülke, daha uzun bir vadede, Batı havacılığının son teknolojik kalesi olan "uçak motoru" üretimine de girecek.