Airbus uçan taksinin yeni modelini tanıttı!

Dünya markalarının uçan taksilere yönelik girişimleri sürüyor.

Tekno Keşif'in haberine göre Airbus 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksi modelinin yeni versiyonunu tanıttı.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even konuyla ilgili olarak, ''Etrafsal ve sosyal endişeleri ele alırken kentsel hava taşımacılığının şehirlere sürdürülebilir bir biçimde entegre edildiği tamamen yeni bir pazar yaratma arayışındayız. Airbus, hakikat güçlüklerin taşıt teknolojisi ve iş modelleri ile olduğu kadar kentsel entegrasyon, cemiyetin kabulü ve otomatik hava trafik yönetimi ile alakalı olduğu kanısında.'' ifadelerini kullandı.

Özerk uçuşla 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan taşıt, 80 km erim ve 120 km sürate erişebiliyor. Kent içinde alacağı vazifeler için ses seviyesinin ehemmiyetine dikkat çekişlen uçak, uçuş sırasında 65 desibel ve iniş sırasında 70 desibel altında ses sahip.