Airbus Başkanı Nasr: Türksat 5A’nın ömrü 30 yıl olacak

Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’ya ilişkin bilgi veren Nasr, şunları dile getirdi: “Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye’nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.”