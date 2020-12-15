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Teknoloji Airbus Başkanı Nasr: Türksat 5A’nın ömrü 30 yıl olacak
Teknoloji

Airbus Başkanı Nasr: Türksat 5A’nın ömrü 30 yıl olacak

Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, uzaya gönderilmesi için hazırlıkların sürdüğü Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’nın 30 yıllık ömre sahip olacağını belirterek, “Bu da Türkiye’nin yörünge haklarının güvenceye alınmasını sağlayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:06:00 -
Airbus Başkanı Nasr: Türksat 5A’nın ömrü 30 yıl olacak

Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’ya ilişkin bilgi veren Nasr, şunları dile getirdi: “Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye’nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye’nin 5’inci nesil uydusu Türksat 5A’nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.”

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